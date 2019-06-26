مظاهرة في برلين رفضا لصفقة القرن وورشة البحرين ... " فلسطين ليست للبيع" (صور)

وطن: نظمت لجنة العمل الوطني والفصائل الفلسطينية وقفة احتجاجياً أمام مقر السفارة الأمريكية في برلين، رفضا لـ"صفقة القرن" وورشة "البحرين" الاقتصادية والتي بدأت اعمالها في العاصمة "المنامة" أمس.

وخرج المتظاهرون في ساحة بوابة في برلين، تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافة لقرارات الإدارة الامريكية يتمرير "صفقة القرن"، واستبدال الحل السياسي بالاقتصادي، وتمسكهم بالموقف الفلسطيني وبالثوابت الوطنية.

فيما دعا الرافضون لـ"صفقة القرن" بالوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك للمطالبة بتوفير حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي نص عليها القانون الدولي حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المتظاهرون بأن مصير الشعب الفلسطيني لا يباع ولا يشترى ولو بمليارات الدولارات، وبأن "فلسطين ليست للبيع" ولا للمساومة.

وشدد المشاركون في المظاهرة على رفضهم لكافة الضغوضات التي يفرضها الرئيس الامريكي دونالد الترمب، والقاضية بحصار الشعب الفلسطيني وقيادته ومن أجل الرضوخ، مؤكدين بقولهم بأن عزيمة الشعب الفلسطيني لن تثنى لنيل مطالبه بالتحرر والاستقلال.