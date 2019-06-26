عائلة العباسي المقدسية تستكمل هدم بنايتها بقرار من الاحتلال

رام الله- وطن: استكمل شقيقان مقدسيان يوم الأربعاء، هدم بنايتهما السكنية في حين عين اللوزة ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن الشقيقين حاتم وباسل العباسي استكملا اليوم هدم بنايتهما السكنية في بلدة سلوان بقرار من مفتش بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة.

وكان الشقيقان العباسي شرعا في 17 يونيو الجاري، بهدم بنايتهما في حي عين اللوزة، ذاتيًا، بعدما أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا يلزم العائلة بهدم بنايتهما ذاتيًا، وهددتهما بأنه في حال عدم تنفيذ القرار ستقوم جرافاتها بذلك، وعلى العائلة دفع أجرة وتكاليف الهدم.

وأوضحت عائلة العباسي أن البناية لا تزال قيد الإنشاء، حيث شرعت ببنائها مطلع شهر أيار الماضي، وتقوم بتجهيزها للانتقال والعيش فيها، إلا أن بلدية الاحتلال أصدرت قبل أسبوع قرار الهدم ولم تمهل العائلة أي وقت لترخيصها.

وذكرت العائلة أن البناية مؤلفة من طابقين، مساحة كل طابق "170 مترًا مربعًا"

من جهة أخرى، أفاد مركز المعلومات بأن قوات الاحتلال تحاول اقتحام منزل عائلة صيام ببلدة سلوان المهدد بالإخلاء لصالح المستوطنين، بالقوة، لافتًا إلى أن أفراد العائلة تصدوا لمحاولة إخلاء المنزل وطردهم لصالح المستوطنين.