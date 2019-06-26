اشتية يلتقي وفدا من الطائفة السامرية ويطلع على اهم احتياجاتها

رام الله-وطن: شدد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أن الطائفة السامرية مكون أساسي من شعبنا وقضيته، مؤكدا أن فلسطين تمثل نموذجا يحتذى به في التآخي والتعايش بين كافة الأديان والأطياف.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من الطائفة السامرية.

واطلع اشتية من الوفد على أوضاع الطائفة، وأهم احتياجاتها ومطالبها، لا سيما على صعيد الخدمات التي تقدم لهم، والمشاريع التي تخدم أهالي الطائفة، واعدا بدراسة كافة المطالب وتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.