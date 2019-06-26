خلال كلمته في ورشة البحرين المشبوهة.. كوشنر: سنكشف قريباً عن الجزء السياسي من "صفقة القرن"

رام الله- وطن: قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ورشة في البحرين المشبوهة، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية ستكشف "قريبًا عن الجزء السياسي من صفقة القرن".

وانطلقت أعمال اليوم الثاني من "ورشة البحرين " المشبوهة، صباح يوم الأربعاء، والتي تأتي تحت عنوان "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، وهي ضمن ما تُسمى "صفقة القرن" التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينيّة.

وبدأت جلسة اليوم الثاني بكلمة وكيل وزير الدولة الأمريكي لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراتش، تحدث فيها عن الآثار الإيجابية التي ستترتب عن الخطة الاقتصادية المقترحة من كوشنر، ومنها مضاعفة الدخل القومي للفلسطينيين وتقليل نسب الفقر.

وأعقب ذلك جلسة جماعية لمديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد، ومحمد الشيخ وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية، إلى جانب رجل الأعمال النيجيري توني إليوميلو رئيس شركة ايريس هولدنج، وويليم بويتر المستشار الاقتصادي في "سيتي غروب" أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية.

وانطلقت الورشة التطبيعية المشبوهة، مساء أمس الثلاثاء في البحرين، بمشاركة 39 دولة، بينها دول عربية كبيرة تتضمن السعودية و قطر والإمارات و مصر والمغرب والأردن، في مقابل مقاطعة ورفض فلسطيني واسع، من قبل القيادة ومختلف الفصائل والمؤسسات والمنظمات والمجتمع المدني الفلسطيني.