مصدر مسؤول في دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية ينفي لوطن وضع شروط جديدة لتجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين بفلسطين

وطن: نفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، الأربعاء، وضع أي شروط جديدة تتعلق بتجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين بفلسطين.

وفي تصريح لوطن، قال مصدر مسؤول في دائرة الاحوال المدنية والجوازات الأردنية (تحفظ على ذكر اسمه)، إن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الفلسطينية، حول قيام الدائرة بوضع شروط جديدة تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين في فلسطين.

وقال المصدر إن الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص ما تزال كما هي، ولم يطرأ عليها أي تبديل أو تغيير، داعيا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة عند نشر الأخبار واستقاء المعلومات من الجهات المختصة.

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة إعلانا من دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، يتحدث عن مجموعة شروط جديدة تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين في فلسطين.

وقالت تلك الوسائل إن الإجراءات الجديدة تختص بحملة الرقم الوطني والكرت الأصفر فقط (الجواز الدائم)، وأن على كل من يحمل الجواز الدائم ويرغب في تجديده تجهيز أربع أوراق.

ويحمل الفلسطينيون نوعين من جوازات السفر الأردنية، الأول لحملة الرقم الوطني والكرت الأصفر، وهو جواز سفر دائم، بينما الثاني، جواز سفر مؤقت يصدره الفلسطينيون غير الحاملين للرقم الوطني الأردني.