بسبب البالونات الحارقة.. 16 حريقًا في "غلاف غزة"

وطن: قالت مصادر إعلامية عبرية مساء الأربعاء إن 16 حريقًا اندلع في مستوطنات "غلاف غزة"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت أن 16 حريقًا اندلع نهار اليوم في مناطق متفرقة بالغلاف، وجرى السيطرة عليها جميعًا، ولكن خلّفت أضرارًا في مزارع الاحتلال وأحراشه.

ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات المحيطة بالقطاع، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.