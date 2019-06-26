4 إصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس والبريج

غزة- وطن: أصيب 4 مواطنين، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج ومحافظة خانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابتين إحداهما في أسفل القدم والاخر في الفخد من محيط مخيم العودة ببلدة خزاعة شرقي خانيونس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان تظاهروا قرب السياج الأمني في خزاعة، وأشعلوا إطارات مطاطية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية رفضًا لورشة البحرين وصفقة القرن.

وفي شرقي البريج، ذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أصابت شابين جراء إطلاق النار صوبهم، مبينًا أن الطواقم الطبية نقلتهما إلى مشفى الأقصى بدير البلح.