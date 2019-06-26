القدس | الاحتلال يمهد لهدم 100 شقة سكنية في وادي الحمص الشهر القادم

القدس- وطن: بدأت سلطات الاحتلال إجراءاتها على أرض الواقع تمهيداً لهدم 100 شقة سكنية في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث اقتحم جنود الاحتلال الحي، اليوم، وشرعوا بأخذ قياسات المنازل المهددة بالهدم.

وكانت سلطات الاحتلال، أمهلت الأسبوع الماضي، أهالي الحي حتى تاريخ 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، وفق ما أورد مركز وادي حلوة.

وأفادت لجنة حي وادي الحمص أن محكمة الاحتلال العليا صادقت الخميس الماضي، على قرار الجيش القاضي بهدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 منزلا في الحي، بحجة قربها من الجدار الفاصل المقام على أراضي القرية.

وأضافت اللجنة أن جيش الاحتلال أمهل السكان حتى الثامن عشر من الشهر القادم، لتنفيذ قرارات الهدم يدويا أو قيام الجيش بهدمها بعد هذا التاريخ.

وأوضحت اللجنة للمركز أن جيش الاحتلال بدأ بملاحقة السكان منذ حوالي 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة "القرب جدار الفصل العنصري وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وحسب قرارات سلطات الاحتلال يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار بحجة "دواع أمنية"، مما يعني أن خطر الهدم يهدد حوالي 1500 دونما من مساحة وادي الحمص/ نصف الحي.

وأضافت اللجنة أن البنايات التي صودق على هدمها يقع الجزء الأكبر منها في منطقة مصنفة "A " وحاصلة على التراخيص.