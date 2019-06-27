فلسطين تحضر بقوة في فعاليات المنتدى السياسي الأممي رفيع المستوى

رام الله وطن: تشارك فلسطين بقوة في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، ويعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، من خلال مشاركة رفعت الصباح، مدير عام مركز ابداع المعلم، رئيس الحملة العالمية للتعليم باختياره المتحدث الرئيسي هذا العمل في المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي ينعقد بما بين التاسع والتاسع عشر من شهر تموز

ومن المفترض ان يلقي الصباح، كلمة خلال المنتدى، يركز فيها على أهمية تضافر جهود الدول لتطبيق الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم، مبينا أن النجاح في تحقيق أفضل المؤشرات المتصلة بهذا الهدف تمثل اختبارا للمجتمع الدولي، ومدى قدرته على دفع التعليم قدما باعتباره أحد أبرز إن لم يكن أهم ركائز التنمية على الإطلاق.

وقال الصباح في لقاء معه: إن على المجتمع الدولي مسؤوليات جسام لجهة العمل للنهوض بالتعليم، خاصة في الدول النامية التي تواجه صعوبات لا تخفى على أحد.

وأضاف: إن الكثير من التجارب الدولية أثبتت أن التعليم قادر على نقل دول نامية إلى مصاف دول أكثر تقدما، وهو ما يستدعي منا عملا متواصلا وتعاونا على أوسع نطاق للوصول إلى هذا الهدف.

وأردف: إن التحديات التي تفرض نفسها على صعيد تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ماثلة أمامنا، ولا تقتصر بالتأكيد على الشق المالي وقلة الموازنات المخصصة للتعليم، لأن جانبا آخر مرتبط بالثقافة وضعف السياسات عدا التشريعات التي تسهم في تعزيز قطاع التعليم.

وأوضح أن الحملة العالمية للتعليم تدرك أن رصد الموازنات أمر بالغ الأهمية، إذا ما أريد للتعليم أن يأخذ المكانة التي يستحق، من هنا فإن الجهود المبذولة على هذا الصعيد، يجب أن تقترن بالتوسع في تنفيذ برامج وأنشطة تستهدف المنظومة الطلابية برمتها، ما يزيد من وجاهة الدور الملقى على المؤسسات الأهلية والدولية المعنية بالتعليم.

ومضى قائلا: لا شك أن النهوض بالتعليم ليس مسؤولية الدول فقط، بل إن لهيئات المجتمع المدني دورا بالغ الأهمية على هذا الصعيد، وبالنسبة إلينا فإن هذا الدور لا يقتصر على الجانب البرامجي والمساهمة في وضع السياسات والتشريعات والأنظمة، بل يتعداه إلى التركيز على قيم المساءلة.

وتابع: إن تكريس المساءلة وغيرها من القيم، أمر أساسي إذا ما أردنا الخروج من القوالب النمطية، والوصول إلى تعليم نوعي يحدث أثرا كبيرا في واقع حياتنا.

وختم بالإشارة إلى التزام الحملة بالمضي قدما في أداء رسالتها للنهوض بالتعليم، خاصة في الدول النامية والفقيرة، كجزء من فلسفتها واستراتيجية عملها الدائمة.