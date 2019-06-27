الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية واقتحام منزل شقيق الشهيد "البرغوثي"

وطن: شنّ جيش الاحتلال فجر الخميس، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، شملت أسرى محررين، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وعرف منهم:

1. المُحرر يحيى محمود عامرية- كوبر شمال رام الله

2. المحرر قسام مجد البرغوثي- كوبر (تم الإفراج عنه بعد ساعات)

3. محمد فايق اشتية- كفر نعمة غرب رام الله

4. عمر ذياب العمور- تقوع شرق بيت لحم

5. المحرر محمود محمد أبو وردة- مخيم الفوار جنوب الخليل

6. عبد القادر الأغبر- نابلس

7. بهاء أبو كشك- نابلس

8. عبد الله الحصري- مخيم جنين

وقال رئيس بلدية كوبر عزت بدوان لـوطن للانباء إن نحو 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة "كوبر"، وشنت حملة مداهمات لعدد من بيوت المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابيْن بعد مداهمة مدينة نابلس، وهما: عبد الفتاح الأغبر من حي الضاحية، وبهاء أبو كشك من حي المعاجين.

وأضافت، أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال الأسير المُحرَر محمود محمد أبو وردة، بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب الخليل.

كما أصيب شاب بالرصاص في القدم خلال مواجهات في بلدة كوبر برام الله، أثناء اقتحام منزل شقيق الشهيد صالح البرغوثي، واعتلاء سطح منزل آخر وتوزيع منشورات تحذيرية على المواطنين.

واعتلى الجنود سطح منزل المهندس محمد يحيى البرغوثي، تزامنًا مع مداهمة أحد المنازل في قرية كوبر. وجرت عمليات اقتحام في قرية كفر نعمة غرب رام الله، ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

كما جرى اعتقال الشاب عمر ذياب العمور بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم. فيما قالت المصادر إن الاقتحامات الصهيونية طالت قرية حوسان غرب بيت لحم.

واستجوبت قوات الاحتلال عائلة الأسير مؤيد غازي في منزلها بنابلس، علمًا بأنه جرى اعتقال الأسير أمس الأول.

وداهم جنود الاحتلال منزلًا وشرع بتفتيشه داخل حي رأس شحادة قرب مخيم شعفاط في القدس المحتلة. كما شهدت بلدة العيساوية مواجهات ليلية.