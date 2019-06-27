توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خان يونس

وطن: توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود صباح اليوم الخميس شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية بتوغل محدود لأربع جرافات عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من بوابة "السناطي" شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي المحافظة.

ويتعمد الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني لحرمانهم من الاستفادة منها، وينصب أسلاكًا شائكة بشكل دوري في أغلب المناطق الشرقية للقطاع؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين من الوصول إلى السياج الأمني شرقي القطاع.