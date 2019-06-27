لجنة الانتخابات: الجمعة آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة لانتخابات الإعادة

وطن: اعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، أن آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم المرشحة للانتخابات المحلية/الاعادة للعام 2019 هو نهاية دوام يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 حزيران وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً.

وأشارت اللجنة الى أن مكاتبها في المناطق الانتخابية ستكون مفتوحة يوم غدٍ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء لاستقبال أي طلبات انسحاب محتملة.

جدير بالذكر أن اللجنة ستنشر القائمة النهائية للقوائم ومرشحيها يوم الاثنين الموافق 8 تموز.