جرافات الاحتلال تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 145

وطن: هدمت آليات وجرافات الاحتلال، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ145 على التوالي.

وأفاد عدد من أهالي القرية أن الشرطة اقتحمت مساكنهم بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة.

وتلاحق سلطات الاحتلال سكان العراقيب الذين يرفضون المساومة على الأرض، وتهدم منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم؛ بحجة البناء دون تراخيص.