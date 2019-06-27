عائلة شريم تناشد عبر وطن: فقدنا والدتنا وهي مصابة بالزهايمر والسكري.. والشرطة لوطن: نواصل البحث والتحري

وطن- ريم أبو لبن : أبلغت عائلة شريم عبر وطن عن فقدان السيدة مسرة (أم احمد شريم) ظهر أمس الأربعاء في بلدة كفر عقب الواقعة شمال مدينة القدس.

وأكد نجل المفقودة، عبد الكريم، بأن والدته البالغة من العمر (65 عاماً) قد فُقدت البارحة الساعة الواحدة ظهراً، حيث خرجت من المنزل ولم تعد حتى هذه اللحظة، وهي تعاني من مرض الزهايمر.

فيما أوضح عبد الكريم لوطن بأن والدته قد خرجت من منزلهم في كفر عقب، وهي ترتدي عباءة سوداء اللون وسترة رمادية، وتغطي رأسها بشال أزرق.

وبيّن عبد الكريم مواصفات والدته، حتى يسهل التعرف عليها "والدتي قصيرة القامة، ومن ينظر إليها يجدها تنظر بعينها يمينا ويسارا كأنها تبحث عن شيء ما، غير أنها تعاني من مرض الزهايمر وقد لا تتذكر حتى اسمها".

فيما أوضحت العائلة بأن المفقودة تعاني أيضاً من مرض السكري، ولم تحصل على الدواء اللازم منذ أمس الأربعاء، مما يسبب لها مضاعفات صحية قد تودي بها إلى التغيب عن الوعي.

وأضاف: "بقينا نبحث عن والدتي طوال الليل حتى حلول فجر اليوم الخميس.. وفي كل مكان، وأبلغنا الشرطة الفلسطينية بفقدانها وبحثنا في المستشفيات، ولم نجدها حتى اللحظة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لوطن بأن عائلة المفقودة قد قدمت بلاغاً للشرطة يفيد بفقدان والدتهم، وقد باشرت الشرطة بنشر تعميم على كافة المحافظات، فيما لا يزال البحث والتحري عنها مستمراً، ولم تتوصل الشرطة حتى اللحظة لمكان السيدة.

فيما أوضح عبد الكريم بأنه قد تلقى عدة اتصالات من مواطنين للاشتباه بتواجدها في أماكن مختلفة، وكان آخرها تواجدها في منطقة البيرة وبجانب جامع العين.

وناشدت العائلة عبر وطن لمن يمكنه المساعدة، أو من لديه معلومات تفيد بمكان المفقودة الاتصال المباشر على الرقم (0504900901).