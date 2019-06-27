وزارة الصحة لوطن: التسمم في "مردا" سببه اختراق مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.. وسلطة المياه تحمل "الصحة" والمجلس المحلي المسؤولية

وطن: أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتور ياسر بوزية، أن سبب حالات التسمم في "مردا" هو البكتيريا القولونية البرازية، الناتجة عن اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب. وذلك بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي في القرية التي يعتمد أهلها على الحفر الامتصاصية، مما أدى لاختراق مياه الصرف لشبكات المياه.

وفي اتصال له مع برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، قال بوزيّة إن "نتائج التحقيق الأولة أفادت بوجود تلوث في شبكات المياه ناتجة عن اختراق مياه الصرف الصحي لشبكة مياه الشرب في القرية".

وأكد الدكتور بوزية أنه بعد حدوث حالات التسمم، يوم الاثنين الفائت، قامت وزارة الصحة بتعقيم شبكة المياه والخزان الرئيسي في القرية إضافة للخزانات المنزلية، لتفادي وقوع العدوى وانتشارها.

وقال بوزية، أن التأخر في صدور نتائج التحقيق أمر طبيعي، بسبب انتظار نمو البكتيريا على العينات الخاضعة للفحص المخبري في مركز الصحة العامة، والتي تأخذ من 4-5 أيام لصدور النتائج.

وعن سبب تاخر الوقاية الصحية، قال بوزية إن "وزارة الصحة تقوم بفحص دائم لشبكة المياه، معتمدة في الوقاية من التلوث على أجهزة الكلور لتعقيم المياه وقتل الجراثيم".

وأضاف: "عندما حدثت حالات التسمم، تم فحص الكلور، ووجدوا أن نسبة تركيزه في الشبكة والخزانات صفر.. مما يعني أن تلوثاً كبيراً حدث في شبكة المياه، والتلوث الميكروبي الكبير قام باستهلاك الكلور وأبطل مفعوله".

وقال بوزيّة إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، والتي أعطت توصياتها للمحافظ، وأن النتائج النهائية ستصدر مساء اليوم الخميس".

من جهتها قالت مديرة دائرة نوعية المياه في سلطة المياه، ماجدة علاونة لـوطن إن هناك احتمالين لحدوث حالات التسمم، الأول، قيام الأهلي بنقل مياه من نبعة موجودة في القرية إلى خزان المياه، حيث أن النبعة لا يجود عليها جهاد كلور لتعقيم المياه.

والسبب الثاني، بحسب علاونة، الحفر الامتصاصية. حيث أكدت لبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن التلوث كان داخل شبكة المياه وليس من المصدر.

وقالت علاونة إن وظيفة سلطة المياه هي الرقابة على مصدر المياه، بينما الرقابة على الشبكات فهي من مسؤولية وزارة الصحة.

وألقت علاونة بالمسؤولية على وزارة الصحة وعلى المجلس المحلي، لأن الأخير يأخذ من المواطنين نظير توصيل الخدمات.

وفي سؤالها عن الكتب التي أرسلها رئيس المجلس المحلي، والتي طالب من خلالها بضرورة صيانة وتغيير الشبكة بسبب اهترائها، قالت "سلطة المياه تابعت الموضوع، وخبراء سلطة المياه زاروا القرية، ولكن الموضوع يعتمد على الممولين".

مؤكدة أن تجديد الشبكات يعتمد على مدى توافر الإمكانيات المادية لدى سلطة المياه، وأن سلطة المياه تعمل بالأولية حسب المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت إن المجلس يتحمل المسؤولية بسبب نقل المياه من النبع إلى الخزان، أو في حالة أن جهاز الكلور تعطل ولم يقوموا بإصلاحه.