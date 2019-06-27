حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير مالية الاحتلال: لم يحدث أي تقدم في اللقاء ورفضنا مبدأ الخصم وحجز الأموال

وطن للأتباء : أكد وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بأن المباحثات الجارية مع الجانب سلطة الاحتلال بخصوص حجز أموال المقاصة الفلسطينية لم تُحدث أي تقدم.

وكتب الشيخ في تغريدة على له تويتر: "التقيت أمس بوزير المالية الإسرائيلي كحلون وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينيه لدى إسرائيل، ولم يحدث أي تقدم ".

وأضاف : "أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم، وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".

وأكد الشيخ في تغريدته بأن اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأربعاء، بوزير مالية الاحتلال، موشيه كحلون، تم بحضور وزير المالية شكري بشارة، وذلك لبحث سبل حل مسألة حجز أموال المقاصة الفلسطينية.