الاحتلال يخصم ملايين الشواكل من "أموال الضريبة" الفلسطينية لصالح العملاء

وطن: أصدر مكتب التنفيذ القضائي للاحتلال، يوم الخميس، قرارًا لوزارة المالية الإسرائيلية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، كتعويض لفلسطينيين (عملاء) تخابروا مع الاحتلال وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 عميلاً بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات.

واعتبرت القناة العبرية أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة التي ترفض تسلم الأموال منقوصة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع ضم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس رفضت في وقت سابق، الاستئناف الذي قدمته السلطة الفلسطينية حول قرار تعويض (52) جاسوساً تعرضوا للتعذيب داخل السجون الفلسطينية.

وقضت محكمة الاحتلال المركزية للاحتلال سابقاً، قراراً يلزم السلطة الفلسطينية بتقديم تعويضات لعملاء تم سجنهم داخل سجون السلطة وتعرضوا للتعذيب.