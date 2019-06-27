رفض الفلسطينيين بازدراء لمؤتمر كوشنر يؤكد فشل الإدارة في التواصل معهم

وطن- كتبت كيلي ايتوود CNN: في الوقت الذي يجتمع فيه مهندسو مبادرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية لإدارة ترامب في البحرين لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطتهم فان أولئك الذين من المفترض أنهم المستفدين من هذه المبادرة غائبون عنها تماما، وتهدف هذه المبادرة إلى جذب الأفكار وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني قبل أن يكشف مهندسي هذه المبادرة عن مخططهم السياسي (لاحقا) ،. وقد هيمن على مسرح الحدث الرئيسي في البحرين ممثلون عن حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في حين يقاطع القادة السياسيون ورجال الأعمال الفلسطينيون هذا الحدث بسبب مقتهم الشديد لمقاربة الإدارة الامريكية ولصياغة ما أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن". وقال احد مسؤولي البيت الأبيض كما اشارت بعض المصادر في المنطقة بان مهندسو هذه الخطة - جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات والسفير ديفيد فريدمان – سعوا لتجاوز القيادة الفلسطينية والتواصل مع الفلسطينيين "العاديين" وكبار رجال الأعمال، حيث كان هؤلاء يأملون بأن يؤدي هذا الجهد والتواصل الى خلق توازن ضاغط ضد رفض القيادة السياسية الفلسطينية للخطة. الا ان المنتقدين للخطة يشيرون إلى أنه حتى أولئك الذين التقوا بمهندسي هذه الخطة الثلاثة لا يدعمون مؤتمر البحرين، واشاروا الى ان بعض الفلسطينيين الذين تحدث معهم مندوبوا الإدارة هم في الحقيقة على صلة بالحكومة الإسرائيلية

كوشنير: "واقع جديد"

خلال كلمته الافتتاحية في البحرين. وضع كوشنر رؤيته قائلا: "تخيلوا واقعًا جديدًا في الشرق الأوسط. تخيلوا تحول "غزة والضفة الغربية" الى مركز جذب سياحي وتجاري نشط"، حيث شجع الحاضرين على "البدء في التفكير في هذه التحديات بطريقة جديدة. لكن زاهي خوري، وهو رجل أعمال فلسطيني بارز كان قد زار البيت الأبيض تحت ولاية ترامب لحضور اجتماعات عدة، يعارض نهج الإدارة.

نحن لا نعتقد أن الاقتصاد يأتي أولاً. وأوضح خوري قائلا "لهذا السبب لن نذهب. أجدها ان الامر برمته يتسم بالجنون بعض الشيء، فإما أننا نعيش في حالة من الوهم، أو أن مهندسي هذه المقاربة انفسهم يعيشون حالة من الوهم " ويقول خوري إنه لا يعرف أي من رجال الأعمال المؤثرين والمحترمين سيحضرون هذهه الورشة كما اشار الى انه يتوقع انخفاض قيمة تعهدات الاستثمار فيها.

واشار خوري بانه قدم نصيحة لجرينبلات وكوشنر مفادها التركيز على "العلاقات ما بين شعب لشعب " أي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويقول خوري بإنهم ابتسموا عندما قدم هذه النصيحة لهم - لكنهم تجاهلوه في النهاية. ووصف مسؤول بالبيت الأبيض الاتصالات بالفلسطينيين الذين ليسوا جزءًا من القيادة بانهم من "جميع الأعمار والمهن" ، وأضاف أن تلك الاجتماعات قدمت رؤى ووجهات نظر جديدة. وادعى المسؤول أن العديد من الفلسطينيين يعتقدون أن "قيادتهم ترتكب خطأً كبيراً في هذا الأمر ويريدون اسماع أصواتهم".

وعلى مدار العامين الماضيين، اجري عدد من الاجتماعات السرية المغلقة، وقال احد الفلسطينيين الذي كان قد جلس مع جرينبلات العام الماضي "بإن مسؤول البيت الأبيض هذا كان يحاول تمرير فريقه "كوسطاء نزيهين". وقال فلسطيني آخر إنهم "يجلسون ويبتسمون" فقط ولا يسألون أسئلة محددة، ولم تستطع المصادر تحديد عدد الفلسطينيين الذين قابلوا فريق ترامب كما رفض مسؤولو الإدارة تحديد هذا العدد أيضًا. واعتمدت إدارة ترامب على العلاقات الإسرائيلية على الأقل جزئيًا على لترتيب هذه الاجتماعات، ووفقًا لمصادر متعددة ومطلعة، يصف الكثيرون أولئك الذين كانوا شاركوا في هذه الاجتماعات بأنهم لا مكانة لهم الا على هامش المجتمع الفلسطيني. ويقول مصدر فلسطيني مطلع، "بانه كان هناك عدد قليل من الفلسطينيين المنبوذين الذين يعملون مع المستوطنيين الإسرائيليين بحكم مصالحهم الخاصة ممن شاركوا في هذه الاجتماعات. ووصفت المصادر هؤلاء "بانهم معزولين عن مجتمعهم تماما". ويشير العديد من الفلسطينيين إلى سياسات الإدارة كدليل واضح على أنهم غير جادين فيما يتعلق باحترام مصالحهم الثابتة. وتشمل هذه السياسات نقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وقطع الأموال للاجئين الفلسطينيين وكذلك برامج المساعدات وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن انهاء عمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى الفلسطينيين وتحويلها الى السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل".

“فقدوا السيطرة على الرسالة “

"ويقول غيث العمري وهو "زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" بإن الإدارة بدأت خطواتها بعيب كبيرفهذه الخطوات التي اتخذوها سواء فيما يتعلق بالقدس أو بقطع المساعدات أوجدت انطباعا مفاده بأن (الإدارة) هي في الحقيقة معادية للفلسطينيين، ولأن الإدارة لا تستطيع الحديث عن تفاصيل الخطة السياسية المقترحة، يقول العمري بانهم (الادارة) "قد فقدت السيطرة على الرسالة".

كما صرح كوشنر مؤخرًا بأن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم. فقد قال كوشنر لـ Axios HBO في وقت سابق من هذا الشهر عندما سئل عن امكانية إقامة دولة فلسطينية، "أعتقد بأن هذا بعيد المنال" إذا لم يكن لديك هيكلية حكومية مناسبة وأمن مناسب، عندها يعيش الناس في خوف من الإرهاب وهذا يؤذي الفلسطينيين انفسهم". واضاف بان "الأمل هو أنه مع مرور الوقت يمكن أن يصبح الفلسطينيون قادرين على الحكم.

وقد "نفرت" إدارة ترامب بعض الفلسطينيين الذين عملوا سابقًا لدى الحكومة الأمريكية.

بصفته مستشارا سياسيًا محليًا يعمل في وزارة الخارجية، وكان قد نشأ في الضفة الغربية، كان إبراهيم دلالشة محاورا مباشرا وناقلا للرسائل الحساسة بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الأمريكية على مدارحوالي 20 عامًا، وعمل دلالشة على تقديم المشورة للولايات المتحدة حول السياسات العامة، مستنيرًا بآراء القيادة الفلسطينية. وكان لعمله تداعيات سياسية وأمنية. ويقول دلالشة بان الأمر كان صعبًا، وأحيانًا كان هناك الكثير من الخلافات والمشاكل ولكن كانت هناك "طاقة وزخم للعمل" ويوضح دلالشة استنادا لخبرته المهنية وقد عمل في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط بان "العملية السياسية لم تكن يوما ميتة كما هو عليه الحال الآن، انها ميتة بالفعل".

وفي وقت سابق من هذا العام، استقال دلالشة من عمله حيث شعر بأنه مضطر لتقديم الاستقالة فلم يعد هناك مكان له في السفارة بعد إغلاق البعثة الأمريكية للفلسطينيين. ويقول دلالشة لم يعد بإمكاني القيام بعملي، لقد اصابني شعور بأنني إذا واصلت تقديم المعلومات والمشورة إلى سفير أمريكي لا يعمل مع الفلسطينيين ويستخدم ذلك لخدمة المصالح الإسرائيلية من منظوره هو، فسيتحول طبيعة عملي كفلسطيني الى "مجرد مخبرولن اكون لاعبا سياسيًا كما كان عليه الحال في الماضي" واضاف بان هذا شعور سيئ للغاية. وأوضح دلالشة انه لم يعد يؤدي عمله كجسر للعلاقة بين الجانبين وبانه لم يعد يستطيع العمل حيث ان لديه انتماء وولاء واضح وليس ثنائي باي حال من الاحوال. وعندما تم توجيه سؤال حول ترك دلالشة لعمله، قال مسؤول في وزارة الخارجية "بان الخارجية لا تعلق علنا على مسائل محددة خاصة بالموظفين المحليين". الا ان سفير أمريكي سابق جيك واليس، وكان قد عمل مع دلالشة الذي يعمل حاليا كمدير لمركز الافق للدراسات السياسية والتواصل الإعلامي في رام الله بأنه "شخص لا غنى عنه". وقال جيك واليس ، القنصل العام ورئيس البعثة الأمريكية في القدس من عام 2005 إلى عام 2009 " واضاف واليس بان دلالشة كان على الارجح أهم موظف محلي لدينا في القنصلية في تلك الأيام." واشار الى انه في العام الماضي وقبل إغلاق القنصلية، لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين "إسرائيل" وفلسطين وعليه كان من الممكن أن يكون دلالشة ذا قيمة اكبر في هذا السياق. وعلق والاس قائلا بان فريق الرئيس كان كمثل الكفيف الذي يقود طائرة، (الا انه وبعد ترك دلالشة) لعمله اصبح الفريق فعليا كفيفا يقود طائرة".

وعلى الرغم من أن الفلسطينيين لا يبدون أي رغبة بالتعاطي مع الجهود الامريكية، فإن البيت الأبيض يأمل أن تقوم السلطة الفلسطينية بذلك عندما يتم نشر الخطة السياسية. وسوف يعلنون هذا الأسبوع عن خطتهم الاقتصادية - خطة بقيمة 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني إذا تم الاتفاق على عملية سلام-. وفي وقت لاحق غير محدد، يعدون بأنهم سيطلقون الجانب السياسي من الخطة. وقال مسؤول بالبيت الابيض "لقد بقينا دائمًا على استعداد للاجتماع مع السلطة الفلسطينية، لكنهم هم الذين اتخذوا قرارًا بعدم إجراء أي اتصال بنا منذ نهاية عام 2017. ونأمل أنه عندما يتم إصدار خطتنا ، فإن السلطة الفلسطينية ستختار "التعاطي معها بشكل بناء". وأضاف "بإنهم مدينون لشعبهم بذلك". ومن غير الواضح اذا ما كان هذا المسؤول يعني أن الفلسطينيين سيغيرون موقفهم بعد إعلان الخطة الاقتصادية أم بعد إصدار الخطة السياسية. لكن في الوقت الحالي يبدو بان الفلسطينيين متحدين في رفضهم لخطة "شراء تعاونهم"، على الرغم من أن البيت الأبيض رفض هذا الوصف للخطة الاقتصادية.

وبالنظر إلى أن الإدارة أشارت إلى أن الخطة السياسية لن تؤكد على الأرجح على مبدا حل الدولتين، فقد أكدت القيادة الفلسطينية مجددًا أنه من غير المرجح أن تكون أكثر حماسة لها عندما يتم اعلانها في وقت لاحق من هذا العام. وقال مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس، لشبكة CNN"لن يتعامل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية مع أي خطة سلام لا تتوافق مع القانون الدولي، أي حل الدولتين بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على أساس خطوط 1967".

الترجمة والنشر بالتعاون بين وكالة وطن للانباء ومركز أفق للدراسات السياسية والتواصل الإعلامي