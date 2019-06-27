الأسيران الشقيقان نور الدين ومحيي الدين الشحروري يواصلان إضرابهما

وطن: يواصل الأسيران الشقيقان نور الدين ومحيي الدين الشحروري من سكان مدينة نابلس، إضرابهما المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالهما السيئة في مركز تحقيق "بتاح تكفا".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير نور الدين يدخل يومه الـ 12 على التوالي في معركة إضرابه عن الطعام، في حين يدخل شقيقه محيي الدين يومه الخامس على التوالي، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهما.

وأوضح أن الأسيرين الشحروري اعتقلا على فترات متفرقة، حيث اعتقل نور الدين أثناء مروره على حاجز حوارة نهاية أيار المنصرم، في حين اعتقل محيي الدين قبل فترة قصيرة بتاريخ 20/6/2019 من منزله، ولم تصدر بحقهما أحكامًا فعلية منذ اعتقالهما.