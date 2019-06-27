ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الخليل

رام الله- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي في محافظة الخليل، ضبطا اليوم الخميس، كمية من المواد الغذائية، عبارة عن (مخللات ومربى عنب)، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات استخبارية لدى جهاز الأمن الوقائي مفادها وجود الكمية داخل أحد المنازل في المحافظة، وعلى الفور تحرك جهازا الضابطة الجمركية والأمن الوقائي إلى المكان، حيث تم ضبط الكمية واستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الإقتصاد الوطني، التي باشرت بمعاينة وفحص الكمية وتبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.