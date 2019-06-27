الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يفتتحان مبنى مجلس قروي "خشم الدرج" وطُرُقا داخلية جنوب الخليل

وطن: افتتحت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي والسلط، مبنى مجلس قروي وطرقا داخلية جديدة، في القرية البدوية "خشم الدرج"، في جنوب محافظة الخليل.

وتقع "خشم الدرج" في المنطقة (ج)، حيث قدمت المملكة المتحدة مبلغ 310 آلاف يورو لدعم البنية التحتية فيها.

وعُقِدَ حفل الافتتاح بمشاركة أهالي قرية خشم الدرج، بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، والقنصلية البريطانية العامة، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، ومكتب ممثل الإتحاد الأوروبي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

ويُشكل بناء المجلس القروي عنوانا دائما للهيئة المحلية لخدمة المجتمع المحلي، وتخدم الطُرُق الداخلية التي يبلغ طولها 2 كيلومتر، أكثر من ألف مُستفيد، مما يُيَسِّر حركتهم ويُعزز تواصلهم وإتصالهم.

وقالت نائبة القنصل البريطاني العام ألِسُن هول "لقد عَمِلَ هذا المشروع على تحسين ظروف معيشة المجتمع المحلي من خلال رَبطهم بالمدرسة وبالخدمات الطبية وتيسير حركتهم، خاصةً النساء والأطفال.

وأعربت عن "التزام الحكومة البريطانية بتطوير سُبُل عيش الفلسطينيين في المنطقة ج التي تُعتبر حيوية بالنسبة لحل الدولتين."

وقالت مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي ألِساندرا فِيتسر "المنطقة ج هي منطقة أساسية بالنسبة لتواصل الضفة الغربية ولقابلية استمرار الدولة الفلسطينية المُستقبلية.

وأضافت " يغطي الدعم التطويري للاتحاد الأوروبي نطاقاً واسعاً من المجالات، بما فيها البنية التحتية والقطاع الخاص والبيئة والزراعة".

وتابعت "تدخلاتنا في مجالات البنية التحتية الاجتماعية وصلت إلى حوالي 15 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة".

وأردفت أن التدخلات الأوروبية المُشتركة تهدف إلى "خلق تغيير إيجابي في حياة الفلسطينيين في المنطقة ج، الذين يواجهون ظُروفاً صعبة جداً، عبر تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية."

إن دعم الإتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء، للتدخلات التنموية في المنطقة ج، والتي تُبادر بها وتُعززها وزارة الحكم المحلي، وباقي مبلغ الدعم السنوي البالغ 300 مليون يورو لفلسطين، يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق حَلّ الدولتين.