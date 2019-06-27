النائب العام المستشار أكرم الخطيب يوقع مذكرة تفاهم قضائية مع النيابة العامة في الأردن

وطن: وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس النيابات الأردنية، القاضي محمد سعيد الشريدة، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة في الأردن، وذلك في مجال التعاون الدولي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها النائب العام أكرم الخطيب للأردن، أجرى خلالها محادثات رسمية لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات، رافقه فيها رئيس إدارة التخطيط والسياسات، رئيس النيابة العامة ياسر حماد، ورئيس نيابة رام الله نشأت عيوش، ورئيس النيابة العامة عبد الناصر ضراغمة، ورئيس نيابة الاستئناف سامر أبو زيد.

وأعرب المستشار الخطيب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الطرفين.

من جانبه، أكد القاضي الشريدة، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي كافة، بما يضمن مواجهة الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة، وفقاً لما تجيزه القوانين الوطنية.

وبين أن المذكرة ستعزز التدريب وتبادل الخبرات، وصولاً لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء.