غزة: "وحدة برق الجهادية" تتوعد بتكثيف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

وطن: توّعدت مجموعة شبابية في غزة، تطلق على نفسها اسم "وحدة برق الجهادية"، الخميس، بتكثيف إطلاق البالونات الحارقة، تجاه مستوطنات الاحتلال والأراضي الزراعية، المحاذية للقطاع، حال استمر تنصل الاحتلال من تطبيق تفاهمات التهدئة.

وقال "أبو حمزة"، المتحدث باسم الوحدة:" ما دام الاحتلال يتنصل من تنفيذ التفاهمات، نحن في وحدة البرق الجهادية، سنحرق الغلاف ليل نهار".

وتطلق "وحدة برق الجهادية"، ومجموعات شبابية أخرى، منذ أشهر، البالونات الحارقة تجاه منطقة غلاف غزة.

وينفخ الناشطون البالونات بواسطة غاز الهليوم، ويربطونها بفتيل مشتعل، ثم يطلقونها قرب السياج الحدودي، مستغلين حركة الهواء، التي تحملها باتجاه المستوطنات، وتتسبب هذه البالونات بحرائق في الحقول القريبة من الحدود.