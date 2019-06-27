مستوطنات"غلاف غزة" تحترق

رام الله- وطن: قالت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الخميس، شهد اندلاع 12حريقًا في غلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة، في مناطق متفرقة في الغلاف، وأنه جرى السيطرة عليها.

وبحسب ذات المصادر، فإنه عثر على بالون محمل بمادة مجهولة على مدخل أحد منازل "أشكول" وجرى استدعاء خبراء المتفجرات إلى المكان.

ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات المحيطة بالقطاع، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.