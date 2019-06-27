إضراب لموظفي المعابر الإسرائيليين الثلاثاء المقبل

وطن: أعلنت لجنة مستخدمي المعابر والمطارات التابعة لوزارة السكان والهجرة الإسرائيلية، الخميس، الشروع بإضراب احتجاجي بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، في جميع المعابر الحدودية والمطارات، بما في ذلك معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وبحسب إعلان اللجنة، سيشرع الموظفون بالإضراب ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء المقبل، ومنذ ذلك الحين، سيتعذر استقبال البضائع وإخراجها من "إسرائيل"، كما سيُمنع الأشخاص من الدخول أو المغادرة.

وقالت اللجنة إن الإضراب يأتي للاحتجاج على تأخير أجور الموظفين والمسّ بمركبات الأجور التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الأجور الجماعي لموظفي سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية.

وقالت وزارة السكان والهجرة الإسرائيلية إنها ستتقدم بشكوى قضائية لإصدار أمر يمنع الإضراب.