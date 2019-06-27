رام الله: مسيرة شعبية تنديدا بمؤتمر البحرين وصفقة القرن

رام الله- وطن: شارك المئات، مساء الخميس، في مسيرة وسط مدينة رام الله، للاصطفاف متحدين أمام نتائج مؤتمر البحرين وكل ما يتبعه من مشاريع السلام والمساومة الضاربة للمنطقة.

وحمل المشاركون في المسيرة، لافتات ترفض صفقة القرن وتطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال، وهتفوا بوقف كل العلاقات مع الاحتلال من قبل الدول العربية، وضرورة مواجهة نتائج ورشة البحرين والوقوف أمام تطبيقها على أرض الواقع.

وجاب المواطنون شوارع مدينة رام الله، وسط صيحات تنادي بالمقاومة المسلحة، ونبذ كل العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين أن ورشة البحرين الهادفة إلى تجويع الشعب الفلسطيني وابتزازه بلقمة عيشه، ليست إلا محاولة لكسر شعبنا المقاوم، ليرضى الذل والاحتلال.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " سنبقى لآخر نبضٍ في العروق نقاوم، لأجل من ضحوا بدمائهم، لأجل من ضحوا خلف الزنازين بأعمارهم، للاجئين والمهجرين في كل بقاع الأرض.. سنقاوم ".