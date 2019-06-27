نيسان تسحب نصف مليون سيارة من الأسواق اليابانية

وطن: أعلنت الخميس شركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات أنها ستسحب حوالي 490 ألف سيارة في اليابان، بسبب اكتشاف عيوب تقنية تزيد من خطر حصول تماس كهربائي واندلاع حريق. وكانت الشركة في العام 2013 قد قامت باستدعاء حوالي مئتي ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في مناطق مختلفة من العالم بهدف إصلاح خلل في برمجيات التحكم في المكابح قد يزيد خطر حدوث تصادم.

أفادت وثائق أصدرتها الخميس وزارة النقل اليابانية، أن شركة نيسان لتصنيع السيارات ستقوم بسحب ما يقرب من نصف مليون سيارة في اليابان بسبب خطر حصول تماس كهربائي واندلاع حريق لوحظ على الأقل أربع مرات إلى الآن. وقال متحدث باسم نيسان إن "سحب السيارات هذا لن يحصل إلا في اليابان".

وفي الإجمال، ستعود إلى مصانع الشركة 491345 سيارة من سبعة أنواع مختلفة، جمعت بين تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وأيلول/سبتمبر 2018.

وأضاف المتحدث أنها مشكلة على بطاقة إلكترونية يمكن أن تكون في أسوأ الأحوال سبب التماس الكهربائي واندلاع حريق. وهذا العطل الإلكتروني الذي أبلغ عنه الشركة تجار وسائقون مسؤول عن وقوع أربعة حوادث حريق.

وقد واجهت نيسان التي تخوض أزمة مع شريكتها الفرنسية رينو بسبب توجيه الاتهام في اليابان إلى كارلوس غصن الذي أسس تحالفهما، مشاكل مختلفة تتعلق بالجودة في سياراتها في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على علامتها التجارية ومبيعاتها.

فرانس24/أ ف ب