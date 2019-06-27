فيديو| استشهاد الشاب محمد سمير عبيد خلال مواجهات في العيسوية

وطن: استشهد الشاب محمد سمير عبيد (20عاما) بعد اصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الخمس، في بلدة العيسوية شمال القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وبشكل مكثف وعشوائي خلال المواجهات العنيفة، والمستمرة، في حي عبيد بالبلدة، وامتدت لكافة أنحاء العيسوية، ما أدى لإصابة شابين على الأقل، أحدهما وصفت جروحه بالخطيرة واستشهد لاحقا.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.

وكان أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.