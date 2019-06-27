فيديو| إعلامي صهيوني سعودي يصف الفلسطينيين بالشحادين بلا شرف والأقصى بالمعبد اليهودي

وطن: مخطئ من قال بأن الصهيونية تقتصر على اليهودية فقط، فصهاينة العرب كثر، كل يوم يبزغ رأس أحدهم فيقذف بإساءاته يمنة ويسرة، مثلما فعل أخيرا، ويبدو انه لن يكون آخرا، الإعلامي الصهيوني السعودي فهد الشمري، ليتطاول على المسجد الأقصى، وعلى الفلسطينيين، في لغة وأوصاف لا تصدر إلا من حاقد جاهل.

الشمري وصف الأقصى بـ "المعبد اليهودي"، وزعم أن "الفلسطينيين شحادون وبلا شرف، وأن المسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم، معتبراً أن "الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس".

مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر فيسبوك، قال فيه الشمري "القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تنحل وليس مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينون ليس لديهم شرف".

حين نسمع ترهات الشمري وأمثاله، يعود بنا الزمن لنتساءل: أين أنت يا ناصر السعيد، الذي قاد مع رفاقه في يوم 17 أيلول 1947 تظاهرة في مدينة "رحيمة" لرفض التقسيم، والمطالبة بقطع النفط عن أميركا وبريطانيا، وسمّوا تظاهرتهم هذه "يوم فلسطين" وجهيمان العتيبي الذي احتل الحرم المكي قبل نحو أربعين عاما، مطالبا بتنازل الأسرة السعودية عن العرش، وتشكيل أهل حلّ وعقد لاختيار خليفة أو مَلك، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وإعادة توزيع الثروة.

حسبُ الشمري وأمثاله، الردود التي يغرقها به مرتادو مواقع التواصل، من فلسطينيين وعرب، ما زال الشرف والعزة تنبض في عروقهم، ولربما لا ينقصه سوى شرفاء من البحرين يغسلون عار حديثه كما غسلوا من قبل أرضا دنسها صحفي إسرائيلي في وطنهم.