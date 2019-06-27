"الفدائي" في المجموعة الأولى لبطولة غرب أسيا

وطن: ‏وقع المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا 2019، التي تستضيفها العراق في الثلاثين من شهر يوليو المقبل.

وجاء "الفدائي" في مجموعة جيدة تضم العراق "المستضيف"، وسوريا، واليمن، ولبنان، بينما تضم الثانية منتخبات الكويت، والسعودية، والبحرين، والأردن.

ووزعت اللجنة المنظمة للبطولة المنتخبات حسب الاتفاق بينهم، إذ طلب البعض منهم اللعب في مدينة "أربيل" التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية، في حين تم وضع البقية في الأولى التي تجري مبارياتها بـ "كربلاء".

يشار إلى أن هذه البطولة تعدّ فرصة مناسبة للمنتخب الوطني لاختيار عناصر جديدة, بهدف تجربتهم في المسابقة.