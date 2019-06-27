أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال.. الجبهة الديمقراطية تنعى الشهيد محمد سمير عبيد

رام الله- وطن: نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العضو في الجبهة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما) الذي استشهد خلال تصدي المواطنين لاقتحامات الاحتلال اليومية لبلدة العيسوية التي تجابه يوميا مخططات الأسرلة والتهويد، والترجمة الإحتلالية الإسرائيلية لصفقة القرن.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيانها إن الشهيد عبيد، وهو من مواليد العام 1998 استشهد اثر إصابته برصاصة غادرة في قلبه جراء هجوم جيش الاحتلال على البلدة وخلال المواجهات أصيب أربعة مواطنين آخرين من بينها إصابتان خطيرتان.

واتهمت الجبهة في بيانها قوات الاحتلال بممارسة الاغتيال المباشر والإعدام خارج نطاق القانون، ودعت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل وفضح هذه المجازر الإسرائيلية اليومية الرامية إلى قهر الشعب الفلسطيني.

وأضافت الجبهة أن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف للبلدة ما أدى إلى تأخير إسعاف الشهيد عبيد والجرحى وتفاقم خطورة إصابته ما أدى لاستشهاده لاحقا كما احتجزت جثمان الشهيد ومنعت تسليمه لذويه.

وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن الشهيد عبيد أمضى ما مجموعه أربعة سنوات في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل عام حيث أمضى في اعتقاله الأخير عشرين شهرا بعد اتهامه بالمشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية والانتماء للجبهة الديمقراطية، كما سبق لسلطات الاحتلال أن اعتقلت والده سمير عبيد وشقيقته سندس.

وقالت الجبهة أن روح الشهيد التحقت بأرواح من سبقوه من شهداء العيسوية والقدس وفي مقدمتهم الشهيدان أسامة وفادي العيساوي وعاهدت الجبهة في بيانها روح الشهيد البطل على الوفاء لرسالته وتضحياته ومواصلة طريق النضال حتى تحرير الوطن ودحر الاحتلال.