بوينج تتعثر .. خلل جديد في طائرات 737-ماكس

وطن: قال مسؤول في شركة بوينج إن الشركة تعتقد الآن أنها ستكمل تحديثات برنامج الكمبيوتر لطائرتها 737 ماكس المتوقفة عن الطيران بحلول سبتمبر أيلول المقبل، بعد أن ظهرت مشكلة جديدة الأسبوع الماضي أثناء اختبار لجهاز المحاكاة.

ويعني ذلك أن الطائرة من غير المرجح أن تستأنف الطيران حتى أكتوبر تشرين الأول على أقل تقدير.

وقال مصدر آخر إن إدارة الطيران الاتحادية قد توافق على أن تستأنف الطائرة الرحلات بحلول أواخر سبتمبر أيلول إذا كان بمقدور بوينج أن تفي بذلك الموعد.

وقررت شركات طيران عالمية تمديد تعليق رحلات طائراتها 737 ماكس حتى أوائل أكتوبر تشرين الأول أي بعد التأكد من انتهاء المشكلة.

يذكر أن دول العالم قررت حظر تشغيل الطائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" في مارس/آذار الماضي عقب حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا، وذلك بعد تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة طيران "ليون أير" في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا في حادث مماثل.

المصدر : رويترز