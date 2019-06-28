اعتقال العشرات بعد اقتحام السفارة البحرينية في بغداد

وطن: أعلن وزير الداخلية العراقي، صباح الجمعة، اعتقال 54 شخصاً، بدعوى اقتحام سفارة البحرين في بغداد، وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق.

وتأتي الاعتقالات بعد اقتحام عشرات المتظاهرين لساحة السفارة البحرينية في بغداد، مساء أمس الخميس، ونزع علم المملكة ورفع العلم الفلسطيني؛ احتجاجاً على استضافة المنامة الورشة الاقتصادية المشبوهة، التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة صفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأصدرت الحكومة العراقية بياناً أعربت فيه "عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين (..) والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".