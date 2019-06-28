الاحتلال يستأنف إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة

وطن: أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الجمعة، تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء، إثر استئناف إسرائيل إدخال الوقود الخاص بالمحطة بعد توقف دام 3 أيام.

وأضافت الشركة أن "ذلك سينعكس بالإيجاب على سكان القطاع؛ مما يتيح توفير كهرباء 25 ميجاوات إضافية، ليزيد من إنتاج محطة التوليد لـ70 ميجاوات".

والثلاثاء، قال مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، إنه "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة، تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من اليوم وحتى إشعار آخر".