راية عزّ وكرامة.."بيضٌ صنائعنا، سودٌ وقائعنا، خضرٌ مرابعنا، حمرٌ مواضينا" (صفيّ الدين الحلّي)

كتبت: أسماء سلامة

ألوان علمنا الفلسطيني، رمز دولتنا ونضالنا، العلم الذي طالما ردد الزعيم القائد ياسر عرفات رحمه الله لأجله مقولته الشهيرة " سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين على كنائس القدس ومآذن القدس " .

هذا العلم الذي ما أن تقع العين عليه مرفرفاً، حتى يخفق القلب مردداً : فلسطين، أن تراه عالياً في عنان السماء يجعلك تشعر بالفخر أنك فلسطيني وأن هذا العلم رمز دولتك، أينما وجد وجدت فلسطين وشعبها وقضيتها.

في أول أيام عيد الفطر المبارك، استمعت لحادثة من قريب لي، قال إنه وخلال توجهه بصحبة عمه لصلة رحمهم في مدينة نابلس، شاهدوا علمنا يرفرف على قمة أحد جبال المدينة، فعبر لعمّه عن جمال المنظر – وهو بالفعل منظر جميل، فكان رد العم أن هذا العلم ليس نفسه الذي دفعنا ثمن رفعه عالياً سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال ، فكان الاستغراب كبيراً من هذا الرد ، كيف لا يكون نفس العلم ؟ فأضاف العمّ أنه صادف فتى صغيراً يبيع أعلام فلسطين على دوار جمال عبد الناصر في مدينة نابلس وهو ينادي : علم فلسطين بشيكل، فدمعت عيناه وآلمه قلبه ولم يتمالك نفسه عن التوقف موجهاً الحديث للفتى ...هذا العلم الذي تبيعه بشيكل أنا دفعت ثمنه سنوات وسنوات داخل السجون، ثمنه غال جداً.

آلمني هذا الحديث كما آلمه، ودمّع قلبي قبل عينيّ، واستحضرت تاريخ هذا العلم في النضال والمقاومة، عدت إلى الانتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة)، كانت حيازة العلم تهمة كحيازة السلاح، ورفع العلم تهمة، ورسم العلم تهمة، ولكل تهمة من هذه التهم حكم بالسجن لمدة معينة.

ومع ذلك لم يعدم الشعب وسيلة في رفع العلم وإبرازه في وجه المحتل، كانت النساء تقص الملابس التي بألوان العلم لتخيط الأعلام للمقاومين فيعلقوها على أسلاك الكهرباء ليلاً ليكيدوا بها جنود الاحتلال في النهار.

كانت النساء تنشر الغسيل بترتيب ألوان العلم، وبائعو الخضار يرتبون خضرواتهم بترتيب ألوان العلم ، كنا نخبئ الأعلام في أماكن سرية حتى لا يعثر عليها الجنود في عمليات المداهمة الليلية المفاجئة، فيمزقونها أو يدوسونها بالأقدام، كنا نحافظ عليه من تدنيسهم، فهو أطهر من أن تمسه أيديهم.

كما أن القيادة الموحدة للانتفاضة، أعلنت يوم السادس من آذار يوماً للعلم الفلسطيني، وما زلنا نحيي هذا اليوم كل عام حتى الآن.

كان حلماً من أحلامنا أن نراه يوماً عالياً خفاقاً، وأن نغني ونحن نرفعه على السارية ( بحق القسم تحت ظل العلم، بأرضي وشعبي ونار الألم ، سأحيا فدائي وأمضي فدائي وأقضي فدائي إلى أن أعود).

وكان ما حلمنا واقعاً، ويرفع العلم كل يوم في المدارس في طابور الصباح، والكل ينشد السلام الوطني، ويرتفع العلم على مباني الدوائر والمؤسسات الحكومية.

هذا العلم هو كفن الشهيد، ورمز الوحدة، وراية النصر، وعنوان الكفاح فلا يليق به إلا أن يعامل كما الدر المكنون.

رمز الوحدة نعم، فعندما يرفع علمنا فإنه يرمز لكل فلسطين ولكل فلسطيني أينما وجد، يضمنا تحت رايته على اختلاف انتماءاتنا، ولكننا بتنا نعتز ونرفع راية انتمائنا أكثر من راية الوطن الموحد، رايات مختلفة الألوان ترفرف في مناسبات وطنية وتجمعات شعبية، تطغى بألوانها على ألوان العلم الفلسطيني فيظهر بجانبها على استحياء، في حين ينفرد عالمياً في التعبير عن فلسطين – كل فلسطين -، راياتنا ترفرف في مدرجات الجماهير المغربية والجزائرية، وفي مسابقة اليوروفيجن في عقر دار الاحتلال، وفي عواصم ومدن العالم، دعماً وتأييداً لقضيتنا العادلة، في حين لا ينفرد هذا العلم في التعبير داخلياً عنا كشعب فلسطيني.

ومما سبب الألم للعمّ ولي، هو أيضاً ما نراه اليوم من عدم احترام بشكل أو بآخر لهذا الرمز الوطني، أعلام فلسطين باهتة اللون، ممزقة على المباني الرسمية وفي الشوارع، الأمر الذي لا يليق برايتنا، إذ لابد أن يبقى العلم بكامل زهوته وهيبته وجماله، وأن لا يكون مهملاً منسياً كأي قطعة قماش بالية.

وما نراه في أكثر من مناسبة، بعد الانتهاء من احتفال معين، الأعلام الصغير ملقاة على الأرض، وَيحَكُم كيف تلقون رمزاً من رموز الدولة أرضاً وتطأه الأقدام، أنسيتم أننا نكيد الاحتلال بأن ندوس علمه ؟؟

إن من أكبر الإهانات لأي شعب أن تضع علم بلاده تحت الأقدام، أنهين أنفسنا ؟؟، أطفال في عمر الزهور يحملون أعلام فلسطين في حفلات تخرجهم من الروضة أو المدرسة، وفي نهاية الحفل تلقى الأعلام في القمامة، أي تنشئة وطنية هذه، هل بات العلم مجرد اكسسوار لرقصة فلكلورية ؟؟ كيف سيرتبط معنى رمزية العلم في أذهان هذه الأجيال إن تركناهم يتنازلون عن علمهم، كيف لا نعلمهم ضرورة الحفاظ عليه وعلى بقائه مصاناً فوق الرؤوس وليس تحت الأقدام.

أذكر جيداً الدرس الأول في منهاج الصف الأول القديم، كانت عباراته :

باب المدرسة مفتوح

علم بلادي مرفوع

ولا بد أن يبقى علم بلادي مرفوعاً فوق الجبال والوزارات وأعمدة الكهرباء وفي كل مكان.

علمنا راية عزتنا وكرامتنا، ثمن هذه الراية دماء شهداء وسنوات حرية وإصابات وإهانات.

دام علمنا عالياً غالياً كغلاء ثمنه.