رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مهاجماً ترامب : محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات "نذالة"

وطن: وجه رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق دومينيك دو فيلبان انتقادات شديدة اللهجة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، التي انطلقت مرحلتها الأولى اليومين الماضيين في العاصمة البحرينية المنامة، من خلال ورشة لجمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات.

وقال دوفيلبان- رئيس الحكومة الفرنسية اليمينية خلال فترة حكم جاك شيراك- إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ولدت ميتة، داعيا الأوروبيين إلى عدم فتح هذا الملف، وذلك في حوار على قناة BFM الإخبارية.

واعتبر دوفيلبان أنه "لا يمكنك أن تشتري استقلال شعب وكرامته بخمسين مليار دولار مقابل أن يقفل فمه ويقبل بتجريده من حقوقه ..إنها نذالة".

وحث السياسي والدبلوماسي الفرنسي المحنك الأوروبيين والمجتمع الدولي على ضرورة وضع الدبلوماسية والسياسة الأمريكية أمام مسؤولياتها؛ مشدداً على أنه لم يعد بالإمكان التظاهر، أمام دولة ذات دور محوري في العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلعب ورقتها اليوم بشكل "غير مسؤول".

وأعاد التذكير بما قاله قبل سنوات : أعتقد أنه إذا لم يعد باستطاعتنا التحدث بطريقة فعّالة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلنتحدث إذاً على الأقل مع الروس.

المصدر : وكالات