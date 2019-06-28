حماس: الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالتراجع عن تطبيق تفاهمات التهدئة

وطن: قالت حركة (حماس)، الجمعة، إن الشعب الفلسطيني "لن يسمح لإسرائيل بالتراجع عن تطبيق تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف حازم قاسم الناطق باسم الحركة "أن الاحتلال الإسرائيلي لا خيار أمامه إلا تنفيذ كسر الحصار عن القطاع".

ولفت إلى أن "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار ستجبر الاحتلال في كل مرة على الانصياع لإرادة شعبنا الفلسطيني الذي قرر كسر الحصار".

وأوضح "أنه أثبتت كل المحطات التاريخية قدرة شعبنا على فرض إرادته على المحتل، وامتلاكه لمقومات الصمود والانتصار".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم إبرام اتفاق بين حماس و"إسرائيل" بوساطة مصرية، أممية، بوقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل، وتقييد مسيرات العودة، في مقابل استئناف ضخ الوقود إلى محطة كهرباء القطاع، وتوسيع مساحة الصيد لـ15 ميلا بحريا، وإعادة 60 قارب صيد مصادرة لغزة.

وشهدت المستوطنات الإسرائيلية الكائنة بمحيط قطاع غزة، 19 حريقا، جراء البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع؛ وهو أكبر عدد حرائق تندلع في يوم واحد بالشهور الأخيرة،‎ بحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.