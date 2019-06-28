نابلس: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات محكوم بـ 25 سنة مع الأشغال الشاقة

نابلس- وطن: قبضت شرطة نابلس، وبإسناد من الدوريات المشتركة، الجمعة، على شخص صادر بحقه حكم مدته 25 سنة، مع الاشغال الشاقة، شرقي المدينة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن شرطة مكافحة المخدرات، ومن خلال متابعتها لأحد المشتبه بهم بترويج والاتجار بمواد مخدرة، وبعد توفر المعلومات عن مكان تواجده بمنطقة شرقي مدينة نابلس، وهو محكوم ب 25 سنة و الاشغال الشاقة، تحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية للمكان، وقامت بتفتيش منزل وقبضت عليه داخل المنزل.

وأضاف ارزيقات بHنه تم توقيف الشخص لحين استكمال الاجراءات، وإحالته لمراكز الاصلاح والتأهيل.