فيديو | الاحتلال يعتقل شابين واندلاع مواجهات في العيسوية



القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم، شابين من منطقة حي داري في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان في البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد داري (22 عاما) وسائد أسامة داري (19 عاما)، واقتادتهما إلى مركز تحقيق وتوقيف في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جميع مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وعززت قوات الاحتلال تواجدها في العيسوية عقب استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد، واقتحمت عددا من المنازل، ومنعت المواطنين من الخروج أول الدخول للبلدة.

وأوقفت شرطة الاحتلال المتواجدة على مدخل العيسوية الرئيسي، الناشط رجائي الخطيب وحررت له مخالفة قدرها ألف شيقل بادعاء تصوير المواجهات.