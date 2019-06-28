إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات الجمعة الاسبوعية شرق غزة



غزة- وطن: اصيب 7 مواطنين بنيران الاحتلال الاسرائيلي وآخرون بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية الاسبوعية التي تقام ايام الجمعة من كل اسبوع في عدة مواقع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق تم علاجهم ميدانياً.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعت أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، على المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها، حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.

وقالت الهيئة إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة.