بلدية باريس تتواطأ مع الاحتلال عبر "ساحة القدس"، ومتضامنون مع فلسطين يحتجون

وطن: استجابت بلدية باريس لطلب المجلس الكنسي اليهودي ، بدشين ما يسمى "ساحة القدس" في أحد شوارع العاصمة الفرنسية.

وكان قرار تدشين الساحة صيغ استجابة لطلب رئيس المجلس المركزي (اتحاد الجاليات اليهودية في فرنسا) جويل ميرغي ، خلال زيارة رئيس دولة الاحتلال روفين ريفلين في 24 يناير/كانون الثاني لمقر بلدية باريس.

ففي رسالة بتاريخ 15 مايو/ أيار الماضي موجهة إلى رئيس مجلس اتحادات الجاليات اليهودية في فرنسا، أكد مجلس بلدية باريس برئاسة آن هيدالغو أنه "حساس للغاية" لاقتراح إنشاء "ساحة للقدس" في باريس والتي من شأنها أيضا أن تحيي أيضا الصداقة التي توحد مدينة باريس مع "إسرائيل".

وطرحت رئيسة بلدية باريس قرارها بإطلاق اسم "ساحة القدس" للتصويت عليه، وهو ما يؤكد تواطؤ بلدية باريس مع الاحتلال.

وسيتم تدشين ما تسمى "ساحة القدس" في شارع قرب المكان المستقبلي لمتحف "الذاكرة اليهودية"، الأحد المقبل، الساعة الثالثة بعد الظهر وبحضور رئيس بلدية الاحتلال في القدس.

وأثار قرار بلدية باريس انتقادات واحتجاجات من قبل المتضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث ستنظم جمعيات وأحزاب مناصرة للقضية الفلسطينية اعتصاما بالقرب من المكان وبالتزامن مع تدشين الساحة.

واتهم رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية برتران هايلبرون، في رسالة مفتوحة، عمدة العاصمة الفرنسية، آن هيدالغو، باستيراد "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني" إلى فرنسا وتقويض "المثل العلمانية للجمهورية الفرنسية".

ويلقي رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، برتران هايلبرون، اللوم على مجلس بلدية باريس لتجاهله "الضم غير القانوني" للجزء الشرقي من المدينة من قبل "إسرائيل".

ويرى الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية أن تكريم باريس للقدس يندرج في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المتناقضة مع القانون الدولي وسياسة فرنسا"، ويقوم على "الخلط بين المجتمع اليهودي الفرنسي وإسرائيل". كما أن بلدية باريس بقيامها بالخلط بين بين ديانة ومجتمع يواجه انتقادات كبيرة، تقوض المثل العلمانية لجمهورية فرنسا.

ويعتبر هايلبرون أن مجلس باريس بربطه للمجتمع اليهودي بـ"اسرائيل"؛ فإنه ينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان كل يوم، وتنقل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا.

يشار إلى أن ما تسمى "ساحة القدس" ستكون أول ساحة عامة في العاصمة الفرنسية باريس تحمل هذا الإسم منذ عام 1883، وسيتم تدشينها رسميا عند تقاطع زنقة Courcelles و شارع Reims في الدائرة الـ17 لباريس التي سيحضر عمدتها إلى جانب عمدة جوفروي بولارد إلى جانب عمدة المدينة آن هيدالغو.

وعلى مقربة من هذه الساحة المثيرة للجدل، سيفتتح قريبًا المركز الأوروبي لليهودية، الذي يعنى بـ"الثقافة والتعريف بالتراث اليهودي".