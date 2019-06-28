الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـوطن: استغناء الصين وروسيا عن الدولار سيخفض قيمته

رام الله- وطن: قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم لـوطن، إن قرار الصين وروسيا بالاستغناء عن الدولار في تعاملاتهما التجارية، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار ودعم عملتي البلدين، لأنه في حال اصبح هناك طلب على عملتي البلدين من خلال الصفقات التجارية هذا يؤدي لدعم العملتين.

وأضاف عبد الكريم أن هذه الخطوة هي محاولة لخلق نظام لتعاملات نقدية بديلة عن هيمنة الدولار.

وأكد أن الدولار سوف يتأثر بهذه الخطوة وسيفقد جزء من قيمته، بسبب تراجع الطلب عليه، لأن التعاملات والصفقات التجارية تتم بالدولار.

وأوضح أن هذه الخطوة ليست أول محاولة، إذ سبقها في ذلك محاولات من قبل دول مجموعة "البركس" للاستغناء عن الدولار.

وأشار نصر عبد الكريم إلى أنه بالرغم من محدودية التجارة بين الصين وروسيا، إلا أن هذه الخطوة تساعد البلدين في الإلتفاف على العقوبات الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدين.

وأكد أنه في حال نجحت هذه الخطوة، فإنها قد تشجع دولاً أخرى خاصة التي تتعرض لعقوبات إلى السير في هذا الاتجاه، لأن الدولار يتعرض لرقابة امريكية مشددة، وهذه الخطوة تساعد تلك الدول على الهروب من العقوبات الامريكية.

وكانت روسيا والصين اتفقتا اليوم، على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري بينهما بدلا من الدولار.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة، أن اتفاقية استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار وقّعها أنتون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية وزير المالية، وإي جان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في الخامس من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة نقلا عن سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، أن توقيع الاتفاقية تم بقصد تطوير تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية مع شركاء روسيا الاقتصاديين بالعملات المحلية وتعزيز الأمن الاقتصادي لروسيا.

وتستخدم العملة الروسية (الروبل) حاليا في تسوية 10 في المئة من المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين روسيا والصين.

ويتوقع النائب الروسي اناتولي أكساكوف، عضو مجلس الدوما، أن تصل هذه النسبة في الأعوام القليلة المقبلة إلى 50 في المئة.

وتسعى بكين وموسكو إلى إقامة علاقات اقتصادية أوثق في مواجهة الضغوط المتصاعدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على الصين والعقوبات المستمرة عليهما.