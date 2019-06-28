نائب كويتي علق على تغريدة بـ "انحاشي يا شاكيرا" فاعتقل بتهمة الإساءة للسعودية

وطن: قالت صحيفة "الرأي" الكويتية إن السلطات الأمنية ألقت القبض على النائب السابق، ناصر الدويلة، بسبب تغريدات متعلقة بالسعودية.

وتابعت الصحيفة في تغريدة على صفحتها على تويتر أن الاعتقال جاء بأمر من النيابة العامة بسبب ما وصفته بـ"الإساءة" للسعودية.

في وقت سابق، تعرض الدويلة لهجوم من حسابات سعودية، بعد تفاعله مع تغريدة دعت جماعة أنصار الله اليمنية لقصف مدينة أبها السعودية تزامنا مع حفل للفنانة العالمية شاكيرا.

وعلق الدويلة على التغريدة الساخرة بقوله: "انحاشي يا شاكيرا".

واتهم السعوديون الدويلة بالتحريض على ضرب المملكة، والوقوف إلى جانب "أنصار الله".

وأطلق سعوديون وسما "هاشتاغ" تحت اسم #الدويلة_يحرض_على_الإرهاب، اتهموه فيه بالحض على قتل الأبرياء.

من جهته أوضح الدويلة أنه ليس صاحب التغريدة كما يروج على وسائل إعلام سعودية، ولكنه رد على تغريدة "القحطاني" بالقول: "انحاشي يا شاكيرا".