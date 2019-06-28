الرئاسة التونسية: تحسن ملحوظ على صحة الرئيس السبسي

وطن: أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية الجمعة، أن الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي في تحسن ملحوظ، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد.

وكان الرئيس السبسي البالغ من العمر 94 عاما، تعرض صباح الخميس لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، حيث انتشرت أنباء حينها عن وفاته.

وفي السياق ذاته، قال المستشار السياسي للسبسي الجمعة، إنه "لا وجود لفراغ دستوري، وإن حالته الصحية تحسنت"، في وقت بدأ قلق التونسيين يزداد حول المستقبل السياسي للبلاد، غداة تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الأمن بالعاصمة.

وشدد المستشار نور الدين بن تيشه في تصريحات لإذاعة "اكسبريس أف أم"، على أن "حال السبسي مستقرة والحمد لله"، مبينا أنه "لا يوجد فراغ دستوري (..)، هناك رئيس جمهورية قائم الذات"، على حد قوله.