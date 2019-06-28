هنية وميلادينوف يبحثان تفاهمات التهدئة

غزة- وطن: تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، تم خلاله استعراض واقع التفاهمات بعد تجديد الاحتلال الالتزام بها الليلة الماضية بجهود مصرية وأممية، وفق بيان لمكتب هنية.

وقال البيان إن هنية أكّد لميلادينوف ضرورة عدم البطء أو التلكؤ في تنفيذ التفاهمات من الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية.

وأوضح أنّ المكالمة الهاتفية تطرّقت أيضًا لمسيرات العودة المقررة بعد عصر الجمعة في ظل ما جرى من تفاهمات، إذ شدّد هنية على وجوب توقف جيش الاحتلال عن إطلاق النار على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على استمرار الاتصالات بينهما لضمان دقة التطبيق.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مساء أمس الخميس عن إعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، وإنهاء تقليص مساحة الصيد، بعد منع إدخال الوقود وتقليص مساحة الصيد منذ الثلاثاء الماضي بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".