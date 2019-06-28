وطن تعلّق: إلى الصهيوني فهد الشمري .. الحرّ حرّ وإن تعدّت عليه يوماً يد الزمان

"الحرّ حرّ وإن تعدّت عليه يوماً يد الزمان والنذل نذل .. وإن تكنّى وصار ذا منطق وشان"، بيت الشعر هذا ينطبق على الصهيوني السعودي المدعو فهد الشمري، الذي خرج علينا بالأمس يتطاول على أحرار فلسطين وقضيتهم العادلة.

هذا الصهيوني المستعرب الذي يحط من قدر وشأن الشعب الفلسطيني الحر، ما هو إلا لسان ينطق باسم آلة الإعلام الصهيونية في نفي قدر وقدسية المسجد الأقصى المبارك والرواية التاريخية والإسلامية للقدس، وزعم وجود معبد لليهود في المسجد الأقصى.

هذا الناطق الذي يخالف بادعاءاته المنطق والعقل والتاريخ والدين، ما هو إلا نذل من أنذال قصور آل سعود الذي باعوا فلسطين منذ زمن وخربوا كل بلاد العرب التي حاولت تنصر فلسطين.

هذا الصهيوني السعودي الذي وصف الفلسطينيين بأنهم شعب "شحادون وبلا شرف"، لم يعلم أن الفلسطينيين كانوا يتبرعون لفقراء المدينة قبل أن يستخرج النفط، وخير دليل على ذلك ما نشرته مجلة الجامعة العربية عام 1935، خبر بعنوان "تبرع أهالي الخليل لفقراء المدينة".

نذكرك بهذا التبرع ليس منة مننا، لكن لنقول لك أن الشعب الفلسطيني يحمل من الكرامة وغني بوطنيته وأرضه ومعلميه الذين علموك وعلموا أجدادك القراءة بعد أن كانوا حفاة في الصحراء.

إن شعب الشهداء والأسرى والجرحى ليس بحاجة لأموالكم التي اختلطت بدماء الأبرياء، والتي تدفع أضعافها في تدمير اليمن السعيد و تخريب سوريا العروبة، كما دمترتم وقتلتم بأموالكم بلاد الرافدين.

أيها الشمري إن كان الأنذال من أمثالك قليلون، فهناك عرب أحرار يملئون الدنيا، وما نراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من رد على ادعاءاتك المقززة خير دليل على ذلك.

إن كنت لا تعرف فلسطين، فأحرار العرب يعرّفونك بها:

فيديو| إعلامي صهيوني سعودي يصف الفلسطينيين بالشحادين بلا شرف والأقصى بالمعبد اليهودي للاطلاع اضغط هنا