إصابة 50 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

رام الله- وطن: أصيب اكثر من 50 مواطنا خلال المواجهات التي تدور منذ مساء امس الجمعة، وحتى ساعات فجر اليوم السبت، بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية العيسوية شمال القدس المحتلة، ما يرفع عدد الاصابات منذ مساء الخميس الى 80 اصابة.

وافادت جمعية الهلال الاحمر بان طواقمها تعاملت مع 50 اصابة خلال المواجهات المندلعة في القرية منذ مساء الجمعة، بينها 37 اصابة بالرصاص "المطاطي"، و6 اصابات كسور وسقوط، و7 اصابات بالاختناق بالغاز.

واكدت الجمعية ان هناك اعاقة كبيرة لحركة سيارات الاسعاف المتجهة الى مكان الحدث بسبب حواجز تقيمها شرطة الاحتلال، التي توقف عددا من سيارات الاسعاف وفي بعض الاحيان لا تسمح بدخولها.