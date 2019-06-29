مقتل الشرطي محمد الحساسنة أثناء محاولته فض شجار عائلي بغزة

غزة- وطن: لقي أحد أفراد الشرطة الفلسطينية في غزة، مصرعه فجر اليوم "السبت"، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال محاولته فض شجار عائلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بأن المساعد أول حسان محمد الحساسنة البالغ من العمر 35 عاماً، قتل نتيجة إطلاق نار أثناء تأدية واجبه في فض شجار عائلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة فجر اليوم السبت.

وأكدت وزارة الداخلية على أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.