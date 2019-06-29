إدارة سجن "مجدو" تفرض عقوبات على الأسير المضرب جعفر عزالدين

وطن: أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن إدارة سجن مجدو شكلت محكمة برئاسة مدير السجن لمحاكمة الأسير المضرب عن الطعام جعفر إبراهيم محمد عزالدين وحكمت عليه بالعزل الانفرادي وعدم زيارة الأهل لمدة شهر وعدم إدخال "كانتينا" لمدة شهر وعدم الخروج للفورة وذلك بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام.

وأفاد الأسير عزالدين في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (14) على التوالي منذ تاريخ إبلاغه بقرار الاعتقال الإداري يوم الأحد الماضي 16/06/2019م بعد إبلاغه بقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بعدما كان مقرراً الإفراج عنه بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة أشهر، وأنه مصمم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.

وأضاف أن إدارة واستخبارات السجن جلست معه عدة مرات، وحاولوا الضغط عليه بكل الوسائل بهدف ثنيه عن الاستمرار في إضرابه وإنهائه بوعودات كاذبة إلا أنه رفض تلك الضغوطات.

وعن أوضاعه الصحية أشار القيادي عزالدين إلى أنه مازال يعاني من آلام شديدة في المفاصل واليدين والقدمين، ومن آلام شديدة على مدار الساعة، من دوخة باستمرار وآلام بالكلية اليسرى، ونزل من وزنه ثمانية كيلو.