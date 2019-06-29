شاهين: الموقف السياسي الرافض لـ"صفقة القرن" غير كاف دون تنفيذ استحقاقات وطنية وإنهاء الانقسام

رام الله- وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين، ان ما يسمى بـ "ورشة البحرين الاقتصادية" هي حلقة من حلقات مشروع سياسي امريكي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ولم تكن الورشة سوى حفلة لتشجيع وشرعنة التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأكد شاهين أن "التنمية والازدهار الاقتصادي"الذي يتحدثون عنه مجرد خدعة سخيفة ومكشوفة، ولا يمكن بأي حال ان يتم ذلك إلا عبر حل سياسي عادل لقضية شعبنا الوطنية، أساسه ونتائجه إنهاء الاحتلال فوراَ للأراضي الفلسطينية، وتمكين شعبنا من تحقيق وممارسة كامل حقوق المعترف بها دولياَ، في الحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف: حتى لو خلصت نوايا القائمين على "ورشة البحرين الاقتصادية" وما يماثلها، وهو أمر بالتأكيد غير وارد عند أمريكا وأتباعها، فلا يمكن طرح مشروع اقتصادي دون ان يسبقه بالضرورة حل سياسي وبيئة ملائمة ناتجة عنه لاحتضان الاقتصادي، وما جرى هو طرح معادلة مقلوبة، مجرد التعاطي معها كمن يضع العربة أمام الحصان، وطبعاَ المسألة هنا ليس سوء تقدير أو خلل فني عند أصحاب هذه الطروحات، إنما تضليل سياسي مع سبق الإصرار والترصد يستهدف الحقوق الوطنية والإنسانية لشعبنا.

وقال "المشروع الامريكي المطروح من خلال"صفقة القرن" وحلقاتها المختلفة التي بدأت حتى ما قبل الاعتراف السافر في مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، يسعى لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، من خلال الالتفاف على حق العودة وفق القرار الأممي 194، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية كامل السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، اضافة الى توسيع وتكريس وشرعنة التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل ومساعدتها لتكون دولة طبيعية في المنطقة، وبالتالي إضفاء الشرعية على استمرار الاحتلال".

واعتبر أ"ن شعبنا ومشروعه الوطني يمر بلحظة تاريخية يجب التقاط متطلبات مواجهتها، فالموقف السياسي الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن" والتفاف شعبنا حوله وتوحده وإعلاء صوته عالياَ في مواجهتها، لوحده غير كاف، دون تنفيذ استحقاقات وطنية واجبة لتعزيز مواجهة هذه المشاريع التصفوية والتحديات الماثلة أمامنا".

وأردف "وفي مقدمة ذلك إنهاء الانقسام، الذي شكل على مدار اكثر من 12 عاما، بيئة خصبة للتكالب على شعبنا وحقوقه الوطنية، واستعادة الوحدة الوطنية وحماية التمثيل السياسي الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، وتطوير وتفعيل أدائها ودورها كقيادة تحرر وطني، والشروع فوراَ بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي".

ودعا إلى بناء سياسات فلسطينية تتلاءم ومرحلة التحرر الوطني التي يعيشها شعبنا، بما في ذلك إعادة النظر في إدارة الشأن العام الفلسطيني على نحو يعزز فعلاَ من صمود كل شعبنا ومعالجة همومه الاجتماعية واحترام حقوقه وحرياته، وعدم تحميل أعباء أي مرحلة وأزمة لأصحاب الدخل المحدود والفئات الشعبية فقط، مشدداَ ان هذا كله يساهم بشكل كبير في إعادة وتعزيز الثقة بين الشعب وقيادته، ويشكل رافعة للنضال الوطني والانخراط في مقاومة الاحتلال وأعوانه.